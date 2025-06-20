Beşiktaş'ta transferler için gözler 22 Haziran'a çevrildi! Yıldızlar için yetki şart

Dikilitaş’taki araziden 150-200 milyon dolar gelir bekleyen yönetim, 22 Haziran’da yapılacak genel kurulda projenin gerçekleştirilmesi için yetki isteyecek. Ardından Beşiktaş’ta transfer şov başlayacak.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta son üç sezondur lige kasım ayında havlu atılması en çok yönetimi usandırmış durumda. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Bankalar Birliği’ne yılda 50 milyon dolar faiz ödememek için kurtuluşu Dikilitaş’taki arazide buldu.

Emlak Konut’la birlikte burada gerçekleştirilecek proje çerçevesinde, Beşiktaş Kulübü üzerindeki bu faiz yükünden kurtulacak. Bunun için kulüp üyelerinin 22 Haziran’da yapılacak genel kurulda proje için siyah beyazlı yönetime yetki vermesi gerekiyor. Yetki verilirse transferde gaza basılacak.

LİSTE BEKLETİLİYOR

Yönetimin anlaştığı ve transfer görüşmelerinde bulunduğu birçok oyuncu da âdeta yetkiyi bekliyor. Atletico Madrid’de mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Sörloth, Corinthians’tan alacakları sebebiyle ayrılacak olan Depay ve Napoli forması giyen Anguissa ile Liverpool’un İtalyan sol kanat oyuncusu Federico Chiesa da Beşiktaş’ın şu anda beklettiği yıldızlar arasında bulunuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de transferde durumun bir an önce netleşmesinin beklediği öğrenildi.

AL-FATEH İSTİYOR

Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Joao Mario için Suudi Arabistan’dan teklif geldi. Al-Fateh, Portekizli oyuncu için siyah beyazlılara 2 milyon avro önerdi. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken önümüzdeki günlerde anlaşmanın sağlanması bekleniyor.