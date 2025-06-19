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Bologna’dan Ciro Immobile hamlesi! Beşiktaş ayrılığa sıcak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bologna’dan Ciro Immobile hamlesi! Beşiktaş ayrılığa sıcak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edin Dzeko transferini gerçekleştiremeyen Bologna, rotasını Beşiktaşlı Ciro Immobile’ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki golcüyle yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Çizme'ye dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basını Serie A ekiplerinden biri 35 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girdiğini yazdı.

Bologna’dan Ciro Immobile hamlesi! Beşiktaş ayrılığa sıcak - 1. Resim

Corriere dello Sport'un haberine göre, Bologna'nın ilk hedefi Edin Dzeko'nun Fiorentina ile anlaşmaya yakın olması nedeniyle Çizme ekibinin planları değişti. Rotayı Ciro Immobile'ye çeviren Bologna, tecrübeli golcüyü İtalya'ya getirmek istiyor.  

Bologna’dan Ciro Immobile hamlesi! Beşiktaş ayrılığa sıcak - 2. Resim

Beşiktaş cephesinde ise Immobile ile yolların ayrılmasına sıcak bakılıyor. Siyah-beyazlılar, hem oyuncunun yaşı hem de yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istiyor. 

Bologna’dan Ciro Immobile hamlesi! Beşiktaş ayrılığa sıcak - 3. Resim

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 41 resmi maça çıkan Immobile, 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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