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Beşiktaş'ta ayrılık! Başkan transferi duyurdu: Hayırlı olsun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta ayrılık! Başkan transferi duyurdu: Hayırlı olsun
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki savunma oyuncusu Onur Bulut için bir süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı kulüp ile RAMS Başakşehir anlaşma sağladı. Transferi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıkladı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu. Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Onur Bulut'un transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta ayrılık! Başkan transferi duyurdu: Hayırlı olsun - 1. Resim

"ONUR BULUT TRANSFERİ HAYIRLI OLSUN"

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüştük. Onur Bulut için anlaştık ve 'hayırlı olsun' dedik. Sağlık kontrolünden geçip, Başakşehir'e imza atacak. Hem santrfor hem orta sahada 2-3 önemli transfer daha geliyor. Bir haftaya kadar transferlerimizi tamamlamak istiyoruz. 3 transfer daha yapacağız" dedi.

25 MAÇTA BİR ASİST

Bu sezon 25 maçta forma giyen Onur Bulut, 619 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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