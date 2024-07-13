Ciro Immobile'nin toplam maliyeti KAP'a açıklandı! Beşiktaş'ın kasasından çıkacak ücret belli oldu

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı İtalyan milli golcü Ciro Immobile'nin maliyeti KAP'a bildirildi. Yıldız oyuncunun senelik maaşı dudak uçuklattı.

Beşiktaş, kadrosuna kattığı Ciro Immobile'nin maliyetini KAP'a bildirdi.

Dün gece İstanbul'a gelen İtalyan yıldızın 2 senede 12 milyon euro maaş kazanacağı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”