Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ciro Immobile'nin toplam maliyeti KAP'a açıklandı! Beşiktaş'ın kasasından çıkacak ücret belli oldu

Ciro Immobile'nin toplam maliyeti KAP'a açıklandı! Beşiktaş'ın kasasından çıkacak ücret belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ciro Immobile&#039;nin toplam maliyeti KAP&#039;a açıklandı! Beşiktaş&#039;ın kasasından çıkacak ücret belli oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı İtalyan milli golcü Ciro Immobile'nin maliyeti KAP'a bildirildi. Yıldız oyuncunun senelik maaşı dudak uçuklattı.

Beşiktaş, kadrosuna kattığı Ciro Immobile'nin maliyetini KAP'a bildirdi.

Dün gece İstanbul'a gelen İtalyan yıldızın 2 senede 12 milyon euro maaş kazanacağı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

Düzenleyen:  - Spor
Sivas'ın en büyük adasını satın alan Ferzan Durmaz, tarımsal üretim yapmayı hedefliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Abdullah Avcı, mutlaka alınmasını istedi - SporTrabzonspor, aradığı stoperi Süper Lig'de bulduJose Mourinho kararını verdi! Sezon öncesinde Dusan Tadic ile ilk toplantı gerçekleşti... - SporJose Mourinho'dan Dusan Tadic kararı!Antalyasporlu Naldo, gece yarısı yaptığı paylaşımla ağlattı - SporAntalyasporlu Naldo, gece yarısı yaptığı paylaşımla ağlattıSuudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye veto! Saint-Maximin transferine Ali Koç engeli - SporSuudi Arabistan'dan Ali Koç'a transfer engeliAntalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona eriyor! Yıldız oyuncu ayrılmaya hazırlanıyor - SporAntalyaspor'da Alex de Souza krizi büyüyor!Arda Turan 'beni çok etkiliyor' demişti! Galatasaray genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı - SporGalatasaray'dan 4 yıllık imza!
Sonraki Haber Yükleniyor...