Ciro Immobile'nin toplam maliyeti KAP'a açıklandı! Beşiktaş'ın kasasından çıkacak ücret belli oldu
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Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı İtalyan milli golcü Ciro Immobile'nin maliyeti KAP'a bildirildi. Yıldız oyuncunun senelik maaşı dudak uçuklattı.
Beşiktaş, kadrosuna kattığı Ciro Immobile'nin maliyetini KAP'a bildirdi.
Dün gece İstanbul'a gelen İtalyan yıldızın 2 senede 12 milyon euro maaş kazanacağı öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”