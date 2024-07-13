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Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayrılma sebebini açıkladı

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Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun, Beşiktaş&#039;tan ayrılma sebebini açıkladı
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Spor Haberleri

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Cenk Tosun, sürpriz gelişmeden sonrası ilk defa konuştu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Mourinho'nun da onay verdiği milli oyuncunun birkaç gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

EURO 2024'te Çekya karşısında oynanan grup maçında 1 gol atan 33 yaşındaki yıldız, turnuva sonrası Beşiktaş'tan kendisine yönelik bir girişim olmadığını söyledi.

Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayrılma sebebini açıkladı - 1. Resim

CENK TOSUN: BEŞİKTAŞ'IN TEKLİF YAPMASINI BEKLEDİM

beINSPORTS'a konuşan Cenk, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" ifadelerini kullandı.

 Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe'ye gidecek olan Cenk Tosun'a sosyal medyada tepki göstermişti.

Siyah-beyazlılarda toplam 227 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 96 gol ve 30 asist katkısında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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