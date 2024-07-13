Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayrılma sebebini açıkladı
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Cenk Tosun, sürpriz gelişmeden sonrası ilk defa konuştu.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Mourinho'nun da onay verdiği milli oyuncunun birkaç gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor.
EURO 2024'te Çekya karşısında oynanan grup maçında 1 gol atan 33 yaşındaki yıldız, turnuva sonrası Beşiktaş'tan kendisine yönelik bir girişim olmadığını söyledi.
CENK TOSUN: BEŞİKTAŞ'IN TEKLİF YAPMASINI BEKLEDİM
beINSPORTS'a konuşan Cenk, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe'ye gidecek olan Cenk Tosun'a sosyal medyada tepki göstermişti.
Siyah-beyazlılarda toplam 227 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 96 gol ve 30 asist katkısında bulundu.