Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayrılma sebebini açıkladı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 13 Temmuz 2024 14:15 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme:

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Cenk Tosun, sürpriz gelişmeden sonrası ilk defa konuştu.