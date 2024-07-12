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Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları belli oldu

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Cenk Tosun Fenerbahçe&#039;de! Sözleşme detayları belli oldu
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Spor Haberleri

Fenerbahçe, yerli forvet arayışını Cenk Tosun ile doldurdu. Milli oyuncu ile anlaşan Sarı-lacivertlilerin birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı.

Yerli gücünü arttırmak isteyen Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü de karar kıldı.

Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE, CENK TOSUN İLE ANLAŞTI

Yarın İstanbul'a gelmesi beklenen 33 yaşındaki yıldızın kulüp yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.

A Milli Takım ile EURO 2024'e katılan 33 yaşındaki yıldız, Çekya ile oynanan grup maçında 1 gol atmıştı.

Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
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