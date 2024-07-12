Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları belli oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 12 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme:

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Fenerbahçe, yerli forvet arayışını Cenk Tosun ile doldurdu. Milli oyuncu ile anlaşan Sarı-lacivertlilerin birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.