Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları belli oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Fenerbahçe, yerli forvet arayışını Cenk Tosun ile doldurdu. Milli oyuncu ile anlaşan Sarı-lacivertlilerin birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı.
Yerli gücünü arttırmak isteyen Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü de karar kıldı.
FENERBAHÇE, CENK TOSUN İLE ANLAŞTI
Yarın İstanbul'a gelmesi beklenen 33 yaşındaki yıldızın kulüp yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.
A Milli Takım ile EURO 2024'e katılan 33 yaşındaki yıldız, Çekya ile oynanan grup maçında 1 gol atmıştı.
Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor