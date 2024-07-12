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Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'nin istediği bonservis dudak uçuklattı

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Transfer Sezonu, Ferdi Kadıoğlu, Manchester United, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin milli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz devi Manchester United, Türk yıldızın transfer edilmesi için devreye girdi.

Transfer sezonun popüler isimlerden Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor.

EURO 2024'te A Milli Takım formasını terleten 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.

Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Türk yıldıza İngiltere ve İtalya'dan yoğun ilgi gösteriliyor.

Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'nin istediği bonservis dudak uçuklattı - 1. Resim

MANCHESTER UNITED, FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR

Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın yakından tanıdığı Ferdi için kulüp yönetime ısrarcı davrandığı ve transferin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi.

2018-2019 sezonu başında Hollanda'nın Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bedelle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, transfermarkt piyasa değerini 21 miilyon euroya yükseltti.

Genç yıldızdan en az 30 milyon euro bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe'nin bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Türk yıldız, 3 gol ve 5 asist katkısında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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