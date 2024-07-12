EURO 2024'e damga vuran 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 Türk var

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 12 Temmuz 2024 08:58 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme:

Euro2024, Futbolcular, Performans, Haber

Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te değerini en çok artıran 10 futbolcu belli oldu. Listede Türkiye'den 2 isim de yer aldı.