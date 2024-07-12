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EURO 2024'e damga vuran 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 Türk var

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EURO 2024&#039;e damga vuran 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 Türk var
Euro2024, Futbolcular, Performans, Haber

Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te değerini en çok artıran 10 futbolcu belli oldu. Listede Türkiye'den 2 isim de yer aldı.

EURO 2024'te çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Takım'da 2 futbolcu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Almanya'daki dev turnuvanın tamamında oynayan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, değerini en çok arttıran isimler arasına girdi.

The Guardian tarafından yapılan listenin ilk sırasında ise Gürcistan Milli Takımı'ndan Georges Mikautadze yer aldı.

EURO 2024'e damga vuran 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 Türk var - 1. Resim

Georges Mikautadze (Gürcistan)

EURO 2024'TE DEĞERİNİ ARTTIRAN 10 FUTBOLCU

Georges Mikautadze (Gürcistan)

Ruben Vargas (İsviçre)

Jan Oblak (Slovakya)

Nico Williams (İspanya)

Fabian Ruiz (İspanya)

Jerdy Schouten (Hollanda)

Francisco Conceiçao (Portekiz)

Ivan Schranz (Slovakya)

Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)

 

Düzenleyen:  - Spor
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