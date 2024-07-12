Arda Güler'e sürpriz talip! 'Bize 2 yıl kiralayın, daha güçlü dönsün'

A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e İtalya'dan talip çıktı. Türk futbolcuyu kadrosunda görmek isteyen Milan, kiralama seçeneğini masaya yatırdı.

EURO 2024'e damga vuran 10 futbolcu açıklandı! Listede 2 Türk var

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EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için Milan devreye girdi.

Carlo Ancelotti'nin yeni sezonda takımda kalmasını istediği 19 yaşındaki oyuncu için farklı bir teklifin yapıldığı iddia edildi.

Daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı 2 seneliğine kiralayan Milan'ın aynı tarifeyi Arda Güler için yapmak istediği öğrenildi.

MILAN'DAN ARDA GÜLER HAMLESİ

İspanyol devine yoğun ısrarını sürdüren Serie A ekibinin, Arda'ya daha fazla forma şansını vereceklerinin garantisini verdiği belirtildi.

Geçen sezon 12 maça çıkan Arda, 440 dakikaya 6 gol sığdırdı.

Yeni sezondaki forma numarası 15 olan Arda'nın İspanya'da kalmak istediği ve Ancelotti'den daha fazla şans beklediği konuşuluyor.

EURO 2024'te 5 maça çıkan Türk yıldız, Gürcistan'a attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.