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Real Madrid'de sürpriz Arda Güler gelişmesi! İspanyollar resmen açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid&#039;de sürpriz Arda Güler gelişmesi! İspanyollar resmen açıkladı
Real Madrid, Kylian Mbappe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, yeni sezonda futbolcuların hangi numarayı giyeceğini açıkladı. Arda Güler'in forma numarasında değişikliğe gidildi.

Real Madrid'de yeni sezon öncesi futbolcuların forma numarasında değişikliğe gidildi. İspanyol devinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 15 numaralı formayı giyen Fede Valverde ise Toni Kroos'un takımdan ayrılmasının ardından 8 numarayı terletecek. İspanyol devinin yeni transferi Kylian Mbappe ise 9 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid'de sürpriz Arda Güler gelişmesi! İspanyollar resmen açıkladı - 1. Resim

ARDA GÜLER'İN YENİ NUMARASI

Geçen sezon 24 numaralı formayı terleten Arda Güler, bu sezon 15 numaralı formayı giyecek. Geçen sezon 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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