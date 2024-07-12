Galatasaray'dan 60 milyon euroluk dev satış! 2 yıldızdan rekor kazanç

Galatasaray'ın en çok talep gören isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'e Avrupa'dan transfer teklifi yağıyor.

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EURO 2024 ve 2024 Copa America'da boy gösteren Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ile Davinson Sanchez'e Avrupa devlerinden yoğun ilgi gösteriliyor.

Kolombiya Milli Takımı ile finale kalma başarısı gösteren Sanchez, stoperdeki performansıyla göz doldurdu.

15 Temmuz'da ABD'de düzenlenecek finalde Arjantin ile karşılaşacak olan Davinson'lu Kolombiya, kupayı kazanarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

EURO 2024'TE MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te 5 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, sağ kanat ve santfor pozisyonunda şans buldu.

Skor katkısı yapmamasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki yıldız, Vincenzo Montella'nın en çok şans verdiği isimlerden biri oldu.

Çekya ile oynanan mücadelede maçın adamı seçilen Barış, UEFA tarafından plaketle onurlandırılmıştı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 60 MİLYON EURO

Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'a gösterilen ilgiyi göz önünde bulunduran Galatasaray, resmi teklif gelmesi halinde en az 60 milyon euro gelir hedefliyor.

İki oyuncu için de 30 milyon euro fiyat belirleyen Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e satılan Sacha Boey'den 30 milyon euro kazanmıştı.