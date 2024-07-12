Okan Buruk'tan Süper Kupa eleştirisi! 'Ben istememiştim ama Beşiktaş orayı istedi'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF'nin Süper Kupa kararını eleştirdi. Olimpiyat Stadı tercihini eleştiren Buruk, "Ben çok istemedim ama Beşiktaş orayı istemişti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa maçı ve Süper Lig fikstürü hakkında açıklamalar yaptı. Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

FİKSTÜR OYNANMADAN AVANTAJA ÇEVRİLMEZ

"Hiçbir fikstür oynanmadan avantaja çevrilmez. 2 sene önce başlangıç fikstürümüz çok zordu. Bu kez iç saha maçları daha fazla. Ama hiçbiri oynanmadan avantaj olmuyor. Bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Geçen sene rekor kırmıştık, bu sene rekorları devam ettirip 25. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. 2. kamp bizim için çok önemli olacak. Sonrasında Süper Kupa maçı olacak.

BEŞİKTAŞ ORAYI İSTEMİŞTİ

Maç Olimpiyat Stadı'ndaysa Allah kolaylık versin. Siz maçları orada görebiliyor musunuz? Herkese bir dürbün gerekiyor. Galiba en kolay gelen yer orasıydı. Ben çok istemedim ama Beşiktaş orayı istemişti. İki iyi takım, iki büyük takım bir araya gelecek. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz."