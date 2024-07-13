Galatasaray'da Okay Yokuşlu sürprizi! Orta sahaya en az 2 hamle

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Okay Yokuşlu da geldi. Yerli kontenjanını güçlü tutmak isteyen Aslan, milli oyuncuyu listeye ekledi.

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, transfer çalışmalarına ağırlık vererek İngiltere'ye gitmişti.

Manchester United'dan Scott McTominay olmak üzere en az 3 isimle temasa geçen Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta bir transfer açıklamayı hedefliyor.

Yeni sezonda uygulanacak 12 yabancı oyuncu sınırından dolayı yerli isimleri de listesine ekleyen Galatasaray, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Okay Yokuşlu için de nabız yokluyor.

OKAY YOKUŞLU GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor, Hull City ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Okay'ın Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.

Championship ekiplerinden West Bromwich forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor.

Geçen sezon İngiliz ekibinde 48 resmi maça çıkan Okay Yokuşlu, 1 gol ve asist katkısında bulundu.