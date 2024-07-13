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Berkan Kutlu'dan yeni sezona 'süper' bakış: Kupayla başlarız

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Berkan Kutlu&#039;dan yeni sezona &#039;süper&#039; bakış: Kupayla başlarız
Galatasaray, Berkan Kutlu, Trt Spor, Haber

Spor Haberleri

Sarı kırmızılı oyuncu, 3 Ağustos’taki Süper Kupa maçını işaret edip “Üstüne koyarak devam ettiğimizde inşallah kazanan taraf biz oluruz bir kupa daha alırız” ifadesini kullandı.

Avusturya’da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da söz Berkan Kutlu’daydı. TRT Spor’a konuşan sarı kırmızılı ekibin joker oyuncusu, hedefleri başta olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu. LASK Linz maçına kaptan çıkmasının gurur verici olduğunu belirten Kutlu “Hazırlık maçı da olsa Metin Oktay, Bülent Korkmaz gibi isimlerin görevinin verilmesi hayallerimin ötesinde bir şey. Takımdaki sorumluluklarımı biliyorum ve daha fazlasını yapmak istiyorum” dedi. Berkan, farklı mevkilerde başarılı olmasını da Okan Buruk’un ikna gücüne ve öz güven aşılamasına bağladı.

BÜYÜK AYRICALIK

3 Ağustos’ta İstanbul’da Beşiktaş ile yapacakları Süper Kupa maçına da değinen sarı kırmızılı isim “Hazırlık dönemi var. Takımın hazırlanması lazım. Üstüne koyarak devam ettiğimizde inşallah kazanan taraf biz oluruz” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak istediklerini de vurgulayan Berkan Kutlu “Ligde hedefimiz 25. şampiyonluk. Galatasaray’ın kültüründe kazanmak var. İnşallah tarih yazarak 5. yıldızı takarız, 5. yıldızı takan ilk takım oluruz Türkiye’de. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. G.Saraylı olmak büyük bir ayrıcalık” ifadesini kullandı.

"BOEY'İN YERİ ÇOK FARKLI"

Galatasaray’dan Bayern Münih’e giden Sacha Boey ile farklı bir bağı olan Berkan Kutlu bu konuda “Onunla ilişkim çok farklı. O hayatımda farklı olacak. Her gün konuşuyoruz. Beraber tatil yaptık. Galatasaray'ın bana hayatım boyunca kazandırdığı bir dost” diye 
konuştu.

MİLLİ TAKIM...

Berkan Kutlu, A Millî Takım’ın Almanya’da gurur verici bir performans sergilediğini belirterek “Müthiş bir atmosfer vardı. Çok imrendim. Galatasaray’da başarılı olup tekrar millî takıma dönmek istiyorum. İnşallah ben de orada olurum” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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