Wout Weghorst İstanbul yolcusu! Süper Lig devi transfer için düğmeye bastı

Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, eski golcüsü Wout Weghorst için de devreye girdi. Hollandalı yıldızla temasa geçen yönetim bonservis pazarlığına başladı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Hücum hattına takviye yapmaya devam edecek olan Siyah-beyazlılar, eski golcüsü Wout Weghorst için de harekete geçti.

BEŞİKTAŞ, ESKİ GOLCÜSÜNÜ İSTİYOR

EURO 2024'te Hollanda Milli Takımı formasını terleten Weghorst'un şartların oluşması halinde geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Hoffenheim'de tamamlayan 31 yaşındaki oyuncu, 30 maçta 7 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

Bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un İngiltere'de devam etmek istemediği konuşuluyor.

EURO 2024'te de forma giyen Weghorst, 6 maçta 1 gol kaydetti.