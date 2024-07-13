Kartal'a kral golcü! Beşiktaş Ciro İmmobile'ye sonunda kavuştu

Serie A’da dört defa gol kralı olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu dün gece İstanbul’a geldi. İki yıllık sözleşme imzalayacak İmmobile’ye sezonluk 6 milyon avro ödenecek. İtalyan forvet, “Teklif gelir gelmez kabul ettim” dedi.

Beşiktaş Paulista ve Rafa Silva transferlerine bir de öyle bir golcü ekledi ki büyük ses getirdi. İtalyan forvet Ciro İmmobile, Kartal oldu. 34 yaşındaki golcü için taraflar anlaşma sağladı, KAP açıklaması yapıldı, yıldız futbolcu dün gece saatlerinde İstanbul’a iniş yaptı. Beşiktaş Kulübü, Lazio’ya bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncu ile iki yıllık sözleşme yapılacak ve sezon başına 6 milyon avro ödenecek. Transfer görüşmelerini yürüten ve işi bitiren Rafa Silva’da olduğu gibi ikinci başkan Hüseyin Yücel oldu. İmmobile’nin Beşiktaş’a transfer olması İtalya’da da büyük yankı uyandırdı.

YÖNETİM DURMAYACAK

Futbolcu kendisini çok seven Lazio taraftarları için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve, “Birlikte sekiz harika yıl geçirdik, her şey muhteşemdi. Artık yeni bir macera başlıyor. Bu kararı son derece sakin bir şekilde verdim. Beşiktaş’tan teklif gelir gelmez kabul ettim. Lazio’yu Türkiye’den destekleyeceğim” sözlerini kullandı. Kâbus dolu geçen sezonun ardından takıma yıldız isimlerin alınması siyah beyazlı taraftarları memnun etti. Hasan Arat ve ekibinin kadro güçlendirme çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve ayrılıkların da olabileceği belirtildi.

DOLU DOLU KARİYER

1 Avrupa Şampiyonluğu (İtalya)

1 İtalya Kupası (Lazio)

2 İtalya Süper Kupası (Lazio)

1 Almanya Süper Kupası (B. Dortmund)

1 Altın Ayakkabı (Lazio-36 gol)

4 İtalya’da Gol Krallığı (3 Lazio-1 Torino)

İtalya Millî Takımı’nda 57 maça çıkan ve 17 gol kaydeden Ciro İmmobile için kulüpler bugüne kadar 63 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

İTALYAN İDDİASI: BİR FORVET DAHA; MİLİK

Kara Kartal, Ciro İmmobile’de mutlu sona ulaşırken bir forvet adayı daha gündeme geldi. İtalyan basınına göre siyah beyazlılar, Juventus’un forveti Arek Milik ile de ilgileniyor. Polonyalı forvetin ayrılması durumunda da yerine Arnavut golcü Armando Broja’nın alınacağı belirtiliyor.