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Savunmanın yeni patronu Gabriel Paulista, Beşiktaş'ın eski yıldızını örnek gösterdi

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Spor Haberleri

Beşiktaş'ın yeni sezon transferinden olan Gabriel Paulista, Slovenya'daki kamp merkezinde açıklamalarda bulundu. İstanbul'u doğduğu şehre benzeten Brezilyalı yıldız, başarı sözü verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Gabriel Paulista, soruları cevapladı.

Adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyleyen Paulista, "İstanbul güzel bir şehir, doğduğum şehir Sao Paulo'ya benziyor. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Büyük başarılar kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Savunmanın yeni patronu Gabriel Paulista, Beşiktaş'ın eski yıldızını örnek gösterdi - 1. Resim

PAULISTA'DAN ZAGO ÖRNEĞİ

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Zago'nun kariyerini bildiğini aktaran Brezilyalı oyuncu, "Burada çok iyi işler yaptığını biliyorum. Kendi hikayemi yazmak ve başarılı olmak istiyorum. Adım adım çok çalışıp Beşiktaş'a yardımcı olmak istiyorum. Kariyerim boyunca her zaman çalışan ve büyük bir takım oyuncusu oldum. Hep iyi yerlerde oynadım. Bireysel olarak bir oyuncunun kendini anlatması zor. Genç oyunculara tecrübelerimi aktarıyorum. Saha içinde ve dışında lider bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bunu da burada göstermek istiyorum. Liderliği göstermek istiyorum, kariyerim boyunca bunu yaptım." açıklamasında bulundu.

Savunmanın yeni patronu Gabriel Paulista, Beşiktaş'ın eski yıldızını örnek gösterdi - 2. Resim

PAULISTA: HER KULÜPTE BUNU GÖSTERDİM

Başarı baskısının normal olduğunu söyleyen Paulista, "Her zaman büyük takımlarda başarı baskısı vardır. Bu da son derece normal. Yeni gelen oyunculara biraz baskı olabilir ve bunun farkındayım. Beşiktaş başarı ve şampiyonluk için mücadele etmesi gereken bir takım. Özellikle kazanma ruhunu sahada yansıtmak istiyorum. Beşiktaş her zaman kazanmak için oynar. Beklentilere, elimden geldiği kadar çalışarak karşılık vereceğim." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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