Beşiktaş, yeni sezon deplasman formasını tanıttı! İşte satış fiyatı

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda deplasmanda giyeceği formayı satışa çıkardı.

Beşiktaş, yeni sezon deplasman formasının satışa çıkarıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deplasman formasının satışa sunulduğu belirtilerek, "Bembeyaz mirasına simsiyah bir tutkuyla bağlıyız. Rotamız sen nereye gidersen orası. Beşiktaş JK 2024-2025 dış saha forması satışta!" ifadeleri yer aldı.

Formanın satış fiyatı 2.999,00 ₺ olarak belirlendi.

IMMOBİLE FORMAYI GİYMİŞTİ

Beşiktaş'ın İtalya Serie A takımlarından Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile, İstanbul'a gelir gelmez yeni sezon deplasman formasını sırtına geçirmişti.

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