Beşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürpriz! Pazarlıklar başladı

32 yaşındaki futbolcunun menajeri siyah beyazlılarla görüştü. Mehdi Taremi de Kartal’a gelmeyi çok istiyor. İtalyan ekibiyle pazarlıklar başladı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen fakat transferde sessiz kalan Beşiktaş’a dikkati çeken bir isim önerildi. İnter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi’nin menajerinin, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne öğrenildi. Savaş sebebiyle şu anda İran’da olan 32 yaşındaki oyuncu, İsrail’in hava saldırıları sebebiyle takımının 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun siyah beyazlılara gelmek için çok istekli olduğu öğrenildi.

SOLSKJAER BEKLENİYOR

Başkan Serdal Adalı ve ekibi, İranlı futbolcunun kulübü İnter’le temasa başladı. 2024 yazında Porto’dan İnter’e bedelsiz olarak transfer olan Taremi’nin sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. 32 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3,5 milyon avro.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sürpriz gelişme sonrasında oyuncunun analizi için çalışmalara başladı. Norveçli teknik adam onay verirse transfer hız kazanacak.