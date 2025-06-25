Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürpriz! Pazarlıklar başladı

Beşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürpriz! Pazarlıklar başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın golcü listesinde büyük sürpriz! Pazarlıklar başladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

32 yaşındaki futbolcunun menajeri siyah beyazlılarla görüştü. Mehdi Taremi de Kartal’a gelmeyi çok istiyor. İtalyan ekibiyle pazarlıklar başladı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen fakat transferde sessiz kalan Beşiktaş’a dikkati çeken bir isim önerildi. İnter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi’nin menajerinin, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne öğrenildi. Savaş sebebiyle şu anda İran’da olan 32 yaşındaki oyuncu, İsrail’in hava saldırıları sebebiyle takımının 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun siyah beyazlılara gelmek için çok istekli olduğu öğrenildi.

SOLSKJAER BEKLENİYOR

Başkan Serdal Adalı ve ekibi, İranlı futbolcunun kulübü İnter’le temasa başladı. 2024 yazında Porto’dan İnter’e bedelsiz olarak transfer olan Taremi’nin sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. 32 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3,5 milyon avro.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sürpriz gelişme sonrasında oyuncunun analizi için çalışmalara başladı. Norveçli teknik adam onay verirse transfer hız kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik Ter Stegen
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik Ter Stegen - SporMuslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik...Galatasaray sol stoperini arıyor! Bir İspanyol bir de tanıdık isim önerisi - SporGalatasaray sol stoperini arıyorBrüksel’de tarihi an! Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık heykele giydirildi - SporGalatasaray'ın 5 yıldızlı forması tarihi heykele giydirildiGalatasaray'a veda eden Muslera resmi imzayı attı! Yeni takımı duyurdu: Hadi bakalım - SporMuslera imzayı attı: Sözleşme süresi...Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sürprizi! İlk sıraya yazdılar - SporFenerbahçe'de sürpriz gelişme! İlk sıraya Amrabat'ı yazdılarRomulo çılgınlığı: Teklif yağıyor, fiyatı her geçen gün artıyor! Son rakam dudak uçuklattı - SporTeklif yağıyor! Son rakam ağızları açık bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...