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Firmino bombası! Beşiktaş, Al-Ahli’de oynayan Brezilyalı yıldızı gündemine aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Firmino bombası! Beşiktaş, Al-Ahli’de oynayan Brezilyalı yıldızı gündemine aldı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Al-Ahli’de oynayan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino’yu gündemine aldı.

MURAD TAMER - Beşiktaş transferin en iddialı kulüplerinden biri olmaya kararlı. Siyah beyazlılar yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin planlarını yapıyor.

İNDİRİM İSTENDİ

Yıldız isimlerin peşine düşen yönetim, Al-Ahli’nin hücum oyuncusu Roberto Firmino’yu gündemine aldı. Arabistan ekibiyle masaya oturan siyah beyazlılar, oyuncuyu ikna etmesi durumunda kulübünden kolaylık isteyecek. Beşiktaş’ın, Firmino’yu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

BONUS ÇÖZÜMÜ

∂ Al-Ahli’yle olan sözleşmesi 2026 yılında son bulacak olan Roberto Firmino, sezon sonunda serbest kalacak. Arabistan ekibinin, oyuncunun yüksek yıllık ücreti sebebiyle bonservis konusunda Beşiktaş’a indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıllık ücret olarak Beşiktaş’tan 7-8 milyon avro istemesi beklenen Brezilyalı oyuncuya, gol sayısına göre bonuslu bir sözleşme teklif edilecek. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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