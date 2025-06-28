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Beşiktaş, eski Fenerbahçeli ile anlaşma sağladı! Yeni Kartal Osayi-Samuel

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, eski Fenerbahçeli ile anlaşma sağladı! Yeni Kartal Osayi-Samuel
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kara Kartal bir süredir gündeminde olan Osayi-Samuel transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe ile mukavelesi biten ve mukavele uzatmayan Nijeryalı sağ bek ile anlaşma sağladı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş'ın transfer listesinde uzun süredir yer alan Osayi-Samuel ile pazarlıklar sonrası taraflar yıllık 1,9 milyon avroda anlaştı. Sözleşme süresi 3 yıl olacak. Menajerinin İstanbul’a davet edildiği Osayi-Samuel sağlık kontrolü sonrasında siyah beyazlı kulübe imzayı atacak.

Beşiktaş, eski Fenerbahçeli ile anlaşma sağladı! Yeni Kartal Osayi-Samuel - 1. Resim

4 YILDIR TÜRKİYE'DE 

27 yaşında olan ve güncel piyasa değeri 6,5 milyon avro olan sağ bek, 2021’de 500 bin avro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçeli olmuştu. Sarı lacivertliler sözleşme uzatmak için 2,5 milyon avro önerdiği ancak oyuncunun kabul etmediği de daha az paraya Beşiktaş’a geldiği de iddia edildi. Oyuncunun bonservis bedelinin olmaması ve Türkiye Ligi’ni bildiği için uyum sorunu çekmeyecek olması avantaj.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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