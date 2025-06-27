Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Osayi sonrası flaş karar! Svensson'a yol göründü

Beşiktaş'ta Osayi sonrası flaş karar! Svensson'a yol göründü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Osayi sonrası flaş karar! Svensson&#039;a yol göründü
Beşiktaş, İnternet, Takvim, Futbol, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, yeni transfer Osayi Samuel sonrası Jonas Svensson ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Norveçli beke Kocaelispor ve Karagümrük’ten ilgi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta sağ bek hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Jonas Svensson, siyah-beyazlılarda gözden çıkarıldı.

Beşiktaş'ta Osayi sonrası flaş karar! Svensson'a yol göründü - 1. Resim

2 KULÜP İLGİ GÖSTERİYOR

Beşiktaş yönetimi, Bright Osayi-Samuel'in yeniden takıma kazandırılmasının ardından Norveçli futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kocaelispor ve Karagümrük, Jonas Svensson'un menajeriyle iletişime geçerek fiyat bilgisi aldı. 31 yaşındaki futbolcunun önceliği ise İstanbul'da kalmak.

Beşiktaş'ta Osayi sonrası flaş karar! Svensson'a yol göründü - 2. Resim

Beşiktaş formasıyla şu ana dek 61 resmi maça çıkan Jonas Svensson, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

NASA'dan bir ilk! Bu keşifle uzayda yeni dönem başlıyorSavaşın ardından... Ülkenin başkentinde hayat duruyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belçika'dan tarihi geri dönüş! Avrupa şampiyonluğunu yine bırakmadı - SporBelçika'dan tarihi geri dönüş! Avrupa şampiyonluğunu yine bırakmadıFenerbahçe istedi, Vlahovic reddetti! Juventus'la ipler geriliyor - SporFenerbahçe istedi, Vlahovic cevabını verdi!Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı! - SporBeşiktaş yeni transferini resmen duyurdu!Beşiktaş, Christian Eriksen için devrede! Solskjaer’in raporu bekleniyor - SporBeşiktaş, Christian Eriksen için devrede! Solskjaer’in raporu bekleniyorGalatasaray'a Sacha Boey şoku! Juventus transfer yarışına dahil oldu - SporGalatasaray'a Sacha Boey şoku! Juventus yarışa girdiMessi'ye ağır darbe! PSG, Inter Miami'yi 4 golle geçti ve çeyrek finale çıktı - SporMessi'ye ağır darbe! PSG, Inter Miami'yi 4 golle geçti ve çeyrek finale çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...