Beşiktaş'ta Osayi sonrası flaş karar! Svensson'a yol göründü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2025 20:48 - Güncelleme: 27 Haziran 2025 20:48 - Güncelleme:

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Beşiktaş, yeni transfer Osayi Samuel sonrası Jonas Svensson ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Norveçli beke Kocaelispor ve Karagümrük’ten ilgi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta sağ bek hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Jonas Svensson, siyah-beyazlılarda gözden çıkarıldı. İlgili Haber Kiralama teklifi yapıldı! Beşiktaş'tan Tomas Handel'e 20 milyon euro 2 KULÜP İLGİ GÖSTERİYOR Beşiktaş yönetimi, Bright Osayi-Samuel'in yeniden takıma kazandırılmasının ardından Norveçli futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kocaelispor ve Karagümrük, Jonas Svensson'un menajeriyle iletişime geçerek fiyat bilgisi aldı. 31 yaşındaki futbolcunun önceliği ise İstanbul'da kalmak. Beşiktaş formasıyla şu ana dek 61 resmi maça çıkan Jonas Svensson, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran