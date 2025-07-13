Bir ilçenin tehlikeli labirenti! Vatandaş canından bezdi, çözüm istiyor

Rize'nin Derepazarı ilçesinde sahil bölgesine inşa edilen yaşam alanına geçmenin tek yolu olan üst geçit, adeta tehlike saçıyor. Vatandaş gönül rahatlığıyla ne düğün salonuna geçebiliyor ne de kafelere, çocuk parklarına gidebiliyor.

Rize'den geçen tırların şoförleri dinlenmek için Derepazarı ilçesini seçiyor. Tırların park edildiği alanın, ilçenin sahiline giden tek üst geçidin altı olması ise yayalar için büyük tehlike. Bu durum, bölge halkının endişelenmesine neden oluyor.

Sahil dolgu alanında spor kompleksi, restoranlar, kafeteryalar, düğün salonu ve çocuk parkı gibi alanlar bulunuyor. Buralara gitmek isteyen vatandaşlar üst geçitten geçtikten sonra tırların arasından geçmek zorunda kalıyor. Tırlara maruz kalmak istemeyenler alt geçitleri kullanabiliyor ancak engelliler için olan geçide ulaşmak isteyenler tırların arasından geçmek zorunda kalıyor. Çünkü üst geçit ve alt geçit engellilere uygun olmadığı için engelli vatandalar kavşağın olduğu bölümden karşıya geçmek zorunda kalıyor.

Vızır vızır işleyen Karadeniz Sahil Karayolu'nun sahil tarafından görülmemesine de sebep olan tırlar vatandaşları tedirgin ediyor.

"BUNA BİR EL ATILMASI KANISINDAYIZ"

Tırların park etmesi nedeniyle davete katılmak için geldikleri düğün salonunun girişini bir türlü tutturamadıklarını ifade eden Ali Sargın isimli vatandaş "Buradaki tırların park etme dolayısıyla biz düğün salonunun girişini bir türlü denk getiremedik. Nerededir neresi girişi diye. Girince de tehlikeli yani çocuklarımız burada ne olacağı belli değil ne zaman girecek ne zaman çıkacaklar bunlar belli değil. Zor bir alan düğün sahibi için olsun. Burada park etme olayı bence uygunsuz, buna bir el atılması kanısındayız. Farklı bir şekilde alan bulunup bir park alanı olabilir" dedi.

Tırların park ettiği alan için bir şeyler yapılması gerektiğini savunan Nihal Sargın ise "Sonuçta burası tır parkı değil herhalde düğün salonunun hemen önü. Çocukları görmekte zorlanıyoruz, yol gözükmüyor yani bir çözüm gerekli buna" dedi.