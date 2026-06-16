Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD internet sitesi üzerinden Datça merkezli sarsıntının şiddetini 3,4 olarak duyurdu.

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Muğla'da kaydedildi. Saat 19:32 sularında gerçekleşen sarsıntı sonrası AFAD ilk verileri duyurdu.

MUĞLA'DA DEPREM OLDU

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 19:32 sularında meydana gelen Datça merkezli deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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