Türkiye Gazetesi
Muğla'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD internet sitesi üzerinden Datça merkezli sarsıntının şiddetini 3,4 olarak duyurdu.
Özetle DinleMuğla'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurd...
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Gündem 2 dk önce
Muğla'nın Datça ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
- Deprem saat 19:32 sularında gerçekleşti.
- Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
- Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.
- AFAD, Türkiye genelindeki birçok ilin son deprem bilgilerini yayımlıyor.
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Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Muğla'da kaydedildi. Saat 19:32 sularında gerçekleşen sarsıntı sonrası AFAD ilk verileri duyurdu.
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 19:32 sularında meydana gelen Datça merkezli deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
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