Osman Bektaş'tan Marmara depremi senaryosu! Büyüklüğü 7'yi geçmeyebilir
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ne ilişkin son bilimsel çalışmaları değerlendirerek İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bektaş, bazı fay segmentlerinde derin seviyelerde gerçekleşebilecek 'sürünme' hareketinin, beklenen depremin büyüklüğünü etkileyebileceğini öne sürdü.
- Almanya Jeobilimleri Araştırma Merkezi'nin çalışması, deprem kırılmalarının doğuya doğru ilerleyerek İstanbul'a yaklaştığını gösteriyor.
- Marmara'daki Avcılar ve Adalar segmentlerinin davranışları kritik öneme sahip.
- Bu fay parçalarının derin kesimlerinde 'sürünme' adı verilen yavaş ve sürekli kayma hareketleri gerçekleşiyorsa, bu durum olası İstanbul depreminin büyüklüğünü etkileyebilir.
- Yüksek ısı akışı ve ince sismik kabuk yapısı, söz konusu segmentlerde farklı davranışlara yol açabilir.
- Fayların yüzeye yakın bölümleri kilitli kalırken, derin kesimlerde yavaş hareket ediyor olabilir.
- Eğer sürünme hareketi varsa, fay üzerinde biriken gerilimin bir kısmı sessizce boşalabilir ve bu da beklenen depremin büyüklüğünün 7'nin altında gerçekleşmesine neden olabilir.
Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'ndeki fay hatlarına ilişkin son bilimsel verileri değerlendirdi.
Bektaş, Almanya Jeobilimleri Araştırma Merkezi'nin (GFZ) yürüttüğü son Marmara çalışmasının, deprem kırılmalarının doğuya doğru ilerleyerek İstanbul'a yaklaştığını ortaya koyduğunu belirtti.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR
Bektaş, paylaşımında asıl kritik noktanın "Marmara'daki Avcılar ve Adalar segmentlerinin davranışı" olduğunu ifade etti. Bu fay parçalarının derin kesimlerinde 'sürünme' olarak adlandırılan yavaş ve sürekli kayma hareketlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Bektaş, bu durumun olası İstanbul depreminin büyüklüğünü doğrudan etkileyebileceğini savundu.
Yüksek ısı akışı ve ince sismik kabuk yapısının söz konusu segmentlerde farklı davranışlara yol açabileceğini belirten Bektaş, fayların yüzeye yakın bölümlerinin kilitli kalırken derin kesimlerde yavaş şekilde hareket ediyor olabileceğini dile getirdi.
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7'NİN ALTINDA GERÇEKLEŞEBİLİR
Bektaş, eğer bu sürünme hareketi gerçekleşiyorsa fay üzerinde biriken gerilimin bir kısmının sessiz şekilde boşalabileceğini ve bu nedenle beklenen büyük İstanbul depreminin bazı araştırmacıların öngördüğü 7 büyüklüğünün altında gerçekleşebileceğini ifade etti.