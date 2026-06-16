Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ne ilişkin son bilimsel çalışmaları değerlendirerek İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bektaş, bazı fay segmentlerinde derin seviyelerde gerçekleşebilecek 'sürünme' hareketinin, beklenen depremin büyüklüğünü etkileyebileceğini öne sürdü.

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'ndeki fay hatlarına ilişkin son bilimsel verileri değerlendirdi.

Bektaş, Almanya Jeobilimleri Araştırma Merkezi'nin (GFZ) yürüttüğü son Marmara çalışmasının, deprem kırılmalarının doğuya doğru ilerleyerek İstanbul'a yaklaştığını ortaya koyduğunu belirtti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR

Bektaş, paylaşımında asıl kritik noktanın "Marmara'daki Avcılar ve Adalar segmentlerinin davranışı" olduğunu ifade etti. Bu fay parçalarının derin kesimlerinde 'sürünme' olarak adlandırılan yavaş ve sürekli kayma hareketlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Bektaş, bu durumun olası İstanbul depreminin büyüklüğünü doğrudan etkileyebileceğini savundu.

Yüksek ısı akışı ve ince sismik kabuk yapısının söz konusu segmentlerde farklı davranışlara yol açabileceğini belirten Bektaş, fayların yüzeye yakın bölümlerinin kilitli kalırken derin kesimlerde yavaş şekilde hareket ediyor olabileceğini dile getirdi.

7'NİN ALTINDA GERÇEKLEŞEBİLİR

Bektaş, eğer bu sürünme hareketi gerçekleşiyorsa fay üzerinde biriken gerilimin bir kısmının sessiz şekilde boşalabileceğini ve bu nedenle beklenen büyük İstanbul depreminin bazı araştırmacıların öngördüğü 7 büyüklüğünün altında gerçekleşebileceğini ifade etti.

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