Fenerbahçe'nin gündemindeki Mason Greenwood için İtalya'dan Roma'nın devreye girdiği öne sürülürken, transfer konusunda son kararın yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından verileceği öğrenildi.

Kanarya’da yönetim toplantısı önceki gün yapılırken teknik adamın da açıklanması bekleniyordu. Ancak görev dağılımı duyuruldu ama hoca henüz netlik kazanmadı. Başkan adayı Hakan Safi’nin yıllık 12 milyon avro ücretle 4 sezonluk söz kestiği iddia edilen Marsilya’nın kanat forveti Mason Greenwood için Roma iddiası gündeme geldi.

ŞARTLARINA BAKALIM

İngiliz oyuncunun Roma’nın yıllık 4 milyon avroluk teklifine ‘evet’ dediği iddia edildi. Greenwood’un başkan Aziz Yıldırım’a da /taraftarın çok istediği oyuncu/ minvalinde rapor olarak sunulduğu ancak Yıldırım’ın “Önce şartlarına bir bakalım. Öncelikle teknik direktörümüzü belirleyelim sonra değerlendiririz” cevabını verdiği öğrenildi.

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