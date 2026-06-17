Türkiye Gazetesi
Greenwood kaçıyor! Hakan Safi'nin anlaştığı isim Roma yolunda
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mason Greenwood için İtalya'dan Roma'nın devreye girdiği öne sürülürken, transfer konusunda son kararın yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından verileceği öğrenildi.
Özetle DinleGreenwood kaçıyor! Hakan Safi'nin anlaştığı isim R...
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Spor az önce
Kanarya'da teknik adam belirsizliği sürerken, başkan adayı Hakan Safi'nin Marsilya'dan Mason Greenwood ile anlaşma sağladığı iddialarının yanı sıra, Greenwood'a Roma'dan gelen teklifin de Aziz Yıldırım'a sunulduğu öğrenildi.
- Kanarya'da yönetim toplantısı sonrası görev dağılımı duyurulmuş ancak teknik adam netlik kazanmamıştır.
- Başkan adayı Hakan Safi'nin, yıllık 12 milyon avro karşılığında 4 sezon için Mason Greenwood ile anlaştığı iddia edilmektedir.
- Mason Greenwood için Roma'dan yıllık 4 milyon avroluk bir teklifin olduğu ve oyuncunun bu teklife 'evet' dediği öne sürülmüştür.
- Greenwood'un, başkan Aziz Yıldırım'a 'taraftarın çok istediği oyuncu' olarak raporlandığı ancak Yıldırım'ın önce teknik direktörün belirlenmesini istediği bilgisi verilmiştir.
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Kanarya’da yönetim toplantısı önceki gün yapılırken teknik adamın da açıklanması bekleniyordu. Ancak görev dağılımı duyuruldu ama hoca henüz netlik kazanmadı. Başkan adayı Hakan Safi’nin yıllık 12 milyon avro ücretle 4 sezonluk söz kestiği iddia edilen Marsilya’nın kanat forveti Mason Greenwood için Roma iddiası gündeme geldi.
ŞARTLARINA BAKALIM
İngiliz oyuncunun Roma’nın yıllık 4 milyon avroluk teklifine ‘evet’ dediği iddia edildi. Greenwood’un başkan Aziz Yıldırım’a da /taraftarın çok istediği oyuncu/ minvalinde rapor olarak sunulduğu ancak Yıldırım’ın “Önce şartlarına bir bakalım. Öncelikle teknik direktörümüzü belirleyelim sonra değerlendiririz” cevabını verdiği öğrenildi.
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