Transformatör üreticisi Beta Enerji, pay başına 40 TL sabit fiyatla yarın ve cuma günü halka arz için talep toplayacak.

ÖNDER ÇELİK - Şirket, kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30’unu nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu “2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artış ile 4,7 milyar TL ciro elde ettik. 2026 yılının ilk çeyreğinde ciromuz 704 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2027 yılı sonunda ciromuzun 400 milyon dolar seviyesine yükselmesini hedefliyoruz” dedi.

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Transformatörlere talebin hızla artacağını öngörerek 2022’de tek çatı altında Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden birinin yatırımına başladıklarına dikkat çeken Dağsuyu, şöyle konuştu:

Adana’da yaklaşık 130 milyon dolar yatırım değerine sahip Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsünün ilk fazı Mart 2025 itibarıyla üretime başladı. Eski tesisimizde yıllık 6.000 adedin üzerinde olan dağıtım trafosu kapasitemiz, yeni kampüsümüzle yaklaşık 34.000 adede ulaşacak. Güç transformatörlerinde ise kapasitemizi adet bazında yaklaşık 36 kat artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz müşterinin tüm ihtiyacını tek noktadan karşıladığı bir ‘enerji AVM’si’ kurgulamaktı, yeni kampüsümüzle bunu başardık. Bu sayede Amerika Kıtası, Avrupa Birliği, İngiltere, Balkan ülkeleri, Suudi Arabistan ve Suriye başta olmak üzere ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını kısa vadede 100 ülkeye, 5 yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarmayı düşünüyoruz. 2030 vizyonumuz kapsamında, emisyonlarımızı yüzde 30 azaltmayı, su tüketimini yüzde 20 düşürmeyi ve ambalaj atıklarımızı tamamen geri dönüştürülebilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Yeni kampüsümüzle mevcut çalışan sayısını yaklaşık 1.200 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz.

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