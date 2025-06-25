Üst geçidi kullanmak istemedi: Faciayı yaşadı! Yetkililer harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 14:01 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 14:05 - Güncelleme:

Adıyaman’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, üst geçidi kullanmak yerine refüjdeki demir korkuluklardan atlamaya çalışınca ayağı sıkıştı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, Murat Y., isimli şahıs, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yaya üst geçidini kullanmadan karşıya geçmek istedi. ÜST GEÇİDİ KULLANMADI, AYAKLARI SIKIŞTI Refüjde bulunan demir korkulukları aşmak isteyen Murat Y’nin ayağı demirlerin arasında sıkıştı ve hareket edemez hale geldi. ÖZEL EKİPMANLARLA MÜDAHALE EDİLDİ Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla müdahale ederek Murat Y.'yi bulunduğu yerden kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Murat Y., ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlgili Haber En büyük tutkusu sonu oldu! İki paraşütçü havada çarpıştı Canlı yayında dehşet anları: Takipçileri şoka girdi! Ünlü fenomen feci şekilde can verdi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı