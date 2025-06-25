Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > En büyük tutkusu sonu oldu! İki paraşütçü havada çarpıştı

En büyük tutkusu sonu oldu! İki paraşütçü havada çarpıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En büyük tutkusu sonu oldu! İki paraşütçü havada çarpıştı
Paraşüt, Kazası, Ölü, Georgia, Uçak, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’deki Thomaston Upson havaalanından gerçekleştirilen bir uçuşta uçaktan atlayan Jasmine Black isimli paraşütçü, inişe geçtiği sırada havada başka bir paraşütçüyle çarpıştı. Korkunç kazada 48 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gökyüzünde facia dolu anlar… Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü ABD’nin Georgia eyaletinde Skydive-Atlanta şirketine ait bir uçaktan yapılan atlayışta gerçekleşti.

BAŞKA BİR PARAŞÜTÇÜYLE ÇARPIŞTI

Nyt’nin habrine göre, Upson County Şerifi Dan Kilgore'un verdiği bilgiye göre, yere yaklaşırken Black’in paraşütü, başka bir atlayıcının paraşütüyle alçak irtifada çarpıştı.

YERE ÇAKILDI

Deneyimli paraşütçünün ana paraşütü kesip yedek paraşütünü açmaya çalıştığı, ancak yere çok yakın olduğu için paraşütün tam olarak açılmadığı ve yere çakıldığı belirtildi. Saat 16.30’da olay yerine gelen ekipler, Black’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jasmine Black’in 160’tan fazla atlayış tecrübesi olduğu kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

GEÇEN YIL GERÇEKLEŞEN UÇUŞLARDA 9 ÖLÜM

ABD Paraşüt Derneği'nin verilerine göre, geçen yıl ABD'de bildirilen yaklaşık 4 milyon paraşüt atlayışından dokuzu kazayla sonuçlandı. Bu, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana kaydedilen en düşük sayı. Aynı dönemde yedek paraşüt kullanımının %12,3 oranında olduğu kaydedilirken yaralanma oranı ise %5,6 olarak bildirildi. 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdiVan'da doğa tutkunlarının adresi! Gökyüzü kızıla büründü: Kartpostallık manzaralar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin’den Trump’a gözdağı: İran petrolüne de, kararımıza da karışmayın! - DünyaÇin’den Trump’a gözdağı!ABD sınırında skandal! 21 yaşındaki Norveçli turistin girişi, Telefonundaki JD Vance görseli yüzünden engellendi - DünyaJD Vance görseli başını yaktıABD’li vekilden şok iddia: Kennedy İsrail’e direndiği için öldürüldü, Trump da öldürülebilir! - Dünya"Trump İsrail'e direnirse öldürülebilir"Film sahnesi gibi! Çöken köprüde asılı kaldı: O anlar kamerada - DünyaÇöken köprüde ölümle burun buruna...İsrail'in 'öldürdük' dediği komutan İsmail Kaani zafer kutlamalarında! - Dünya'Öldürdük' dediği komutan kutlamalarda!Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki! "Yalancılıkla" suçladı - Dünyaİki basın kuruluşuna ateş püskürdü!
Sonraki Haber Yükleniyor...