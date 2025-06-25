En büyük tutkusu sonu oldu! İki paraşütçü havada çarpıştı

ABD’deki Thomaston Upson havaalanından gerçekleştirilen bir uçuşta uçaktan atlayan Jasmine Black isimli paraşütçü, inişe geçtiği sırada havada başka bir paraşütçüyle çarpıştı. Korkunç kazada 48 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gökyüzünde facia dolu anlar… Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü ABD’nin Georgia eyaletinde Skydive-Atlanta şirketine ait bir uçaktan yapılan atlayışta gerçekleşti.

BAŞKA BİR PARAŞÜTÇÜYLE ÇARPIŞTI

Nyt’nin habrine göre, Upson County Şerifi Dan Kilgore'un verdiği bilgiye göre, yere yaklaşırken Black’in paraşütü, başka bir atlayıcının paraşütüyle alçak irtifada çarpıştı.

YERE ÇAKILDI

Deneyimli paraşütçünün ana paraşütü kesip yedek paraşütünü açmaya çalıştığı, ancak yere çok yakın olduğu için paraşütün tam olarak açılmadığı ve yere çakıldığı belirtildi. Saat 16.30’da olay yerine gelen ekipler, Black’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jasmine Black’in 160’tan fazla atlayış tecrübesi olduğu kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GEÇEN YIL GERÇEKLEŞEN UÇUŞLARDA 9 ÖLÜM

ABD Paraşüt Derneği'nin verilerine göre, geçen yıl ABD'de bildirilen yaklaşık 4 milyon paraşüt atlayışından dokuzu kazayla sonuçlandı. Bu, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana kaydedilen en düşük sayı. Aynı dönemde yedek paraşüt kullanımının %12,3 oranında olduğu kaydedilirken yaralanma oranı ise %5,6 olarak bildirildi.