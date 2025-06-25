Film sahnesi gibi! Çöken köprüde asılı kaldı: O anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 09:35 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 09:42 - Güncelleme:

Çin’in Guizhou eyaletinde şiddetli yağış sebebiyle bir köprünün çökmesi sonucu bir kamyon köprüde asılı kaldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Korkunç olay, Çin’in Guizhou eyaletinde yaşandı. Guizhou Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada Houzi Nehri Köprüsü'nün yerel saatle sabah 7.40 sıralarında şiddetli yağışların heyelan oluşturması nedeniyle çöktüğünü belirtti. ''BÖLGEDE MOBİL BAĞLANTI YOK'' Çöken köprüde asılı kalan kamyon sürücüsünün zor anları ise saniye saniye kaydedildi. Videoyu çeken kişinin, kamyon şoförüne bölgede mobil bağlantının olmadığını, itfaiyenin kendisini kurtarana dek beklemesini söylediği bildiriliyor. Ülkedeki meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde daha yoğun yağışlar beklendiğini bildirerek Guizhou da dahil olmak üzere yaşanacak afetlere karşı önceden tedbirli olunması konusunda uyardı. İlgili Haber Dünya onu konuşuyor! Yanardağdan düşen Brezilyalı dağcıdan acı haber

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı