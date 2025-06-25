Canlı yayında dehşet anları: Takipçileri şoka girdi! Ünlü fenomen feci şekilde can verdi

Venezuela’da yaşayan popüler bir TikTok fenomeni canlı yayın sırasında evine yapılan silahlı baskında vurularak öldürüldü. Fenomen, yayın esnasında yardım istedi ancak yetkililer yetişemedi. Tiktok fenomeni olay yerinde hayatını kaybetti.

Kan donduran olay, Venezuela’da yaşandı. 25 yaşındaki TikTok fenomeni Jesus Sarmiento’nun canlı yayın yaptığı sırada evine silahlı baskın düzenlendi.

EN AZ 9 KURŞUNLA VURULDU

İki silahlı saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda Sarmiento’nun en az 9 kurşunla vurulduğu, annesinin ise karnından yaralandığı kaydedildi. Yayın esnasında vurulduğunu söyleyen genç fenomen, yardım çağrısında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Sarmiento, saldırıdan önceki saatlerde sosyal medyada birçok video paylaşarak bazı polis ve yetkililerin, ülkenin korkulan çeteleriyle birlikte çalıştığını iddia etmişti. Bu videolarda İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Aragua Valisi Johana Sánchez gibi isimleri açıkça suçlamıştı. Öte yandan ülkenin en tehlikeli çetelerinden tehditler aldığını belirten genç adam, güvenlik güçlerinden yardım istemişti.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.