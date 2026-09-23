Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 küresel bankaya yetki verdi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 bankayı görevlendirdi. 23 Eylül 2026 tarihli duyurusunda 2026 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir ESG tahvil (Sürdürülebilir) ihracı gerçekleştirmek üzere BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracı için dört küresel bankaya yetki verdi. Konu hakkında bakanlığın internet sitesinden açıklama yapıldı.
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4 BANKAYA YETKİ
Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracı gerçekleştirmek üzere BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve JP Morgan'a yetki verdiği bildirildi.
BAKANLIĞIN YAPTIĞI AÇIKLAMA
''Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir ESG tahvil (Sürdürülebilir) ihracı gerçekleştirmek üzere BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki vermiştir. Kamuoyuna duyurulur.'' şeklinde açıklamada bulundu.