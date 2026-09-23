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Dünya

İngiltere'de savaş uçak düştü! Pilotlar son anda kurtuldu

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İngiltere'de savaş uçak düştü! Pilotlar son anda kurtuldu
Başlık Resmiİngilterede askeri uçak düştü! Pilotlar son anda kurtuldu

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Hawk T2 eğitim uçağı, Galler'deki RAF Valley üssünden kalkışından kısa süre sonra düştü. Uçaktaki iki pilot fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulurken, ilk bilgilere göre pilotların ciddi bir yaralanması bulunmuyor.

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İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Hawk T2 eğitim uçağı Galler'de düştü.

Uçak, RAF Valley üssünden havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybetti.

KALKIŞ SIRASINDA ALEVLER GÖRÜLDÜ

Olayı gören tanıklar, uçağın kalkışı sırasında alevler gördüklerini, ardından uçağın sert şekilde yükseldiğini anlattı.

Uçakta bulunan iki pilot, fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldı. İlk bilgilere göre pilotların ciddi bir yaralanması bulunmuyor.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

SAVAŞ PİLOTLARININ EĞİTİMİNDE KULLANILIYOR

RAF Valley, İngiltere'nin yeni nesil savaş pilotlarının yetiştirildiği 4 No'lu Uçuş Eğitim Okuluna ev sahipliği yapıyor.

Hawk T2 ise pilotların Typhoon ve F-35 gibi ön cephe savaş uçaklarına geçmeden önce ileri jet eğitiminde kullandıkları iki kişilik bir eğitim uçağı olarak bilinmekte.

TREN SEFERLERİ DE DURDURULDU

Kazanın ardından bölgede demir yolu ulaşımında da aksama yaşandı. Bangor ile Holyhead arasındaki raylarda tespit edilen bir engel nedeniyle tüm hatlar ulaşıma kapatıldı ve tren seferleri durduruldu.

Söz konusu engelin RAF Valley'deki uçak kazasıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor ancak bu bilgi henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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