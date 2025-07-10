Rizeli arıcıdan zeki hamle: ayılardan korumak için kovanları bakın nereye taşıdı

Rizeli arıcı Mustafa Memoğlu, kovanlarını çatıya taşıyarak ayı saldırılarından kurtuldu. “Onlara zarar vermeyeceğiz, birlikte yaşamayı öğreneceğiz” diyen Memoğlu, doğayla uyumlu bir çözüm geliştirdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda arıcılıkla uğraşan Mustafa Memoğlu, ayılardan korunmak için farklı bir çözüm geliştirdi.

Memoğlu, sık sık ayı saldırılarına uğrayan kovanlarını, bungalovun çatısına kurduğu platformlara yerleştirerek korumayı başardı.

KOVANLARI AYI SALDIRILARINDAN UZAK TUTTU

Sac malzemenin ayılar için kaygan bir zemin oluşturmasından da faydalanan Memoğlu, böylece kovanlarını saldırılardan uzak tutmayı başardı.

Arılarını ve kovanlarını korumak için başka çaresi kalmadığını belirten Memoğlu, “Ayılarla birlikte yaşayacağız. Onlara zarar vermeyeceğiz. Çünkü buralar onların hayat alanı, başka çare yok” ifadelerini kullandı.