Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Rizeli arıcıdan zeki hamle: ayılardan korumak için kovanları bakın nereye taşıdı

Rizeli arıcıdan zeki hamle: ayılardan korumak için kovanları bakın nereye taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rizeli arıcı Mustafa Memoğlu, kovanlarını çatıya taşıyarak ayı saldırılarından kurtuldu. “Onlara zarar vermeyeceğiz, birlikte yaşamayı öğreneceğiz” diyen Memoğlu, doğayla uyumlu bir çözüm geliştirdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda arıcılıkla uğraşan Mustafa Memoğlu, ayılardan korunmak için farklı bir çözüm geliştirdi.

Rizeli arıcıdan zeki hamle: ayılardan korumak için kovanları bakın nereye taşıdı - 1. Resim

Memoğlu, sık sık ayı saldırılarına uğrayan kovanlarını, bungalovun çatısına kurduğu platformlara yerleştirerek korumayı başardı.

Rizeli arıcıdan zeki hamle: ayılardan korumak için kovanları bakın nereye taşıdı - 2. Resim

KOVANLARI AYI SALDIRILARINDAN UZAK TUTTU

Sac malzemenin ayılar için kaygan bir zemin oluşturmasından da faydalanan Memoğlu, böylece kovanlarını saldırılardan uzak tutmayı başardı.

Rizeli arıcıdan zeki hamle: ayılardan korumak için kovanları bakın nereye taşıdı - 3. Resim

Arılarını ve kovanlarını korumak için başka çaresi kalmadığını belirten Memoğlu, “Ayılarla birlikte yaşayacağız. Onlara zarar vermeyeceğiz. Çünkü buralar onların hayat alanı, başka çare yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngilizler şaşırtıyor: Jaguar’dan sonra Bentley’den ilginç bir konsept geldi!Boğaz'ın sosyetik mekanları tek tek yıkılıyor! Ekipler meşhur pastaneye balyozu vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı - GündemAbdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldıBoğaz'ın sosyetik mekanları tek tek yıkılıyor! Ekipler meşhur pastaneye balyozu vurdu - GündemEkipler meşhur pastaneye balyozu vurduAramadan 1700 yıllık tarih çıktı! Müzelerde olmayan heykel uzmanları şaşırttı - GündemAramadan 1700 yıllık tarih çıktıBaklava kutusunda 110 bin euro rüşvet almıştı! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı - GündemHer detayı anlattı: Usulsüz işlemlerle ilgili...Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - GündemBeştepe'de sürpriz zirve! Erdoğan, Bahçeli'yi kabul ettiRüşvet operasyonlarının ardından talimat vermişti! Özgür Özel, 412 belediye başkanıyla bir araya geldi - GündemÖzel, 412 belediye başkanıyla bir araya geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...