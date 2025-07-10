Evlilik bitti, hesap bitmedi! Can Tanrıyar, eski eşi Petek Dinçöz’e dava açtı: 6 milyon TL...

Televizyon programcısı Can Tanrıyar, eski eşi Petek Dinçöz’e 6 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Tanrıyar, Dinçöz’ün kazandığı mahkeme sonrası kendisine ödeme yapmadığını öne sürerek yargıya başvurdu.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2008 yılında bir televizyon kanalında yayınlanan “Arım Balım Peteğim” adlı programda sunuculuk yapması için bir yapım şirketiyle sözleşme imzaladı.

Yapım şirketi 2009-2010 yılına ait dönemi kapsayan ücreti ödemeyince Petek Dinçöz masrafları kendi karşıladığını ifade ederek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde 2021 yılında görülen davada mahkeme, yapım şirketinin Petek Dinçöz’e 12 milyon TL ödemesine karar verdi.

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz'ün eski eşi Can Tanrıyar, o dönem menajerliğini yaptığı Dinçöz'ün program için anlaşma yaptığı ücretini kendisine ödememesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

Can Tanrıyar, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, yapım şirketiyle davalık olmasından dolayı o dönem Petek Dinçöz'ün anlaşılan ücreti kendisine ödeyemediğini ancak davanın sonuçlandığını ifade etti.

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK

Şarkıcı Petek Dinçöz'ün davanın sonuçlanmasıyla parasını almasına rağmen, hakkı olan parayı kendisine ödemediğini bu nedenle dava açmasının zorunluluğunun doğduğunu dile getirdi.

Sabah’ın haberine göre, Can Tanrıyar dilekçesinde, Petek Dinçöz'e 6 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını ifade etti. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.