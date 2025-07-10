“Paramı vermedi!” diyen Orhan Gencebay’dan sert tepki geldi! Mahkemenin yolunu tuttu

Orhan Gencebay, Sarıyer’deki dükkânının kiracısıyla mahkemelik oldu. Kirasını ödemeyen işletmeciye önce ihtarname gönderdi, ardından dava açtı. Ancak tahliye kararına üst mahkemeden sürpriz bir dönüş geldi.

Arabeskin efsane ismi Orhan Gencebay, Sarıyer Rumelikavağı’ndaki dükkânında kiracı olarak bulunan işletmeciyle yaşadığı kira anlaşmazlığı nedeniyle soluğu mahkemede aldı.

İddiaya göre, restoran olarak kullanılan iş yerinin işletmecisi, art arda iki ay boyunca 8 bin liralık kira ödemesini yapmadı. Bunun üzerine Gencebay, kiracısına ihtarname gönderdi. Ancak ödeme yapılmayınca İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye davası açtı.

ÜST MAHKEME DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİNE KARAR VERDİ

Mahkemeye sunduğu dilekçede, kiracısının tüm uyarılara rağmen ödeme yapmadığını belirten Gencebay, mağduriyet yaşadığını ve kiracıyla sağlıklı iletişim kuramadığını vurguladı.

Mahkeme, Gencebay’ı haklı bularak kiracının iş yerini tahliye etmesine hükmetti. Ancak işletme sahibi, karara itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Kararın ağır olduğunu savunan işletmeci, kirayı zamanında ödediğini ileri sürdü.

Üst mahkeme, itirazı değerlendirerek dosyayı tekrar İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.