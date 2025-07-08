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Rize'de feci kaza! Minibüs ticari araç ile çarpıştı, can pazarı yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rize&#039;de feci kaza! Minibüs ticari araç ile çarpıştı, can pazarı yaşandı
Rize, Kaza, Minibüs, Ticari Araç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Furkan B. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet Bahri İ. idaresindeki hafif ticari araç, Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

Rize'de feci kaza! Minibüs ticari araç ile çarpıştı, can pazarı yaşandı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'de feci kaza! Minibüs ticari araç ile çarpıştı, can pazarı yaşandı - 2. Resim

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K., B.T., Y.Y., H.K., M.K., H.Ç. ve E.E. ile hafif ticari araçta bulunan H.A.H. yaralandı.

Rize'de feci kaza! Minibüs ticari araç ile çarpıştı, can pazarı yaşandı - 3. Resim

Yaralılar, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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