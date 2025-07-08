İstanbul'da makas atan araç dehşet saçtı! Arabalar boşluğa düştü...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 05:25 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 06:17 - Güncelleme:

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İstanbul Beylikdüzü’nde trafikte makas atan araç kontrolden çıkarak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki araba da yol ayrımındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Bir otomobil, yol üzerinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerlerken kontrolden çıkıp önündeki araca çarptı. İki otomobil de bariyerlere çarparak yol ayrımındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza sebepli kısa süreli trafik oluşurken kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. İlgili Haber Emniyet şeridinde otomobilinden inen sürücü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş