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Emniyet şeridinde otomobilinden inen sürücü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emniyet şeridinde otomobilinden inen sürücü feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de emniyet şeridinde durdurduğu otomobilinden inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Arnavutköy’de emniyet şeridine park edip araçtan inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi D-20 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy istikametine giden otomobilin sürücüsü O.Y., aracını emniyet şeridine park etti. O sırada aynı yöne giden bir minibüs, araçtan inen O.Y.’ye ve otomobilin kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle O.Y. yaklaşık 20 metre ileri savrulurken, minibüs ise bariyerlere çarparak durabildi.

Emniyet şeridinde otomobilinden inen sürücü feci şekilde can verdi - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde O.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Emniyet şeridinde otomobilinden inen sürücü feci şekilde can verdi - 2. Resim

Polis ekipleri, minibüs sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Hayatını kaybeden O.Y.’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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