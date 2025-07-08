Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı

Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane-Trabzon karayolunda aracı ile seyir halinde olan Yahya Gülgönül, bir anda önüne fırlayan ayıya çarptı. Metrelerce sürüklenen ayı telef oldu, araçta ise maddi hasar var.

Kaza gece saatlerinde merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında meydana gelen geldi. Arabası ile Gümüşhane’den Trabzon istikametine ilerleyen Yahya Gülgönül aniden yola çıkan bir ayıya çarptı.

Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı - 1. Resim

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen ayı olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı - 2. Resim

Sürücü Gülgönül ve araçta bulunan bir şahsın yara almadan kurtulduğu kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı - 3. Resim

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırılarak alanda temizlik yapıldı.

Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapandı! İstanbul Valiliği'nden açıklama var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adıyaman'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı - 3. SayfaAdıyaman'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandıArının soktuğu yaşlı kadın hayatını kaybetti - 3. SayfaArının soktuğu yaşlı kadın hayatını kaybettiPolise küfür edip bıçakla saldırmıştı! Gözaltına alındı - 3. SayfaPolise küfür edip bıçakla saldırmıştı! Gözaltına alındıKastamonu'da özel güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaÖzel güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga!Emniyet şeridinde otomobilinden inen sürücü feci şekilde can verdi - 3. SayfaEmniyet şeridinde otomobilinden inen sürücü can verdiCezaevinde sır ölüm! İki mahkum aynı anda intihar etti - 3. Sayfaİki mahkum aynı anda intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...