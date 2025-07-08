Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 05:11 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 05:37 - Güncelleme:

Gümüşhane-Trabzon karayolunda aracı ile seyir halinde olan Yahya Gülgönül, bir anda önüne fırlayan ayıya çarptı. Metrelerce sürüklenen ayı telef oldu, araçta ise maddi hasar var.

Kaza gece saatlerinde merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında meydana gelen geldi. Arabası ile Gümüşhane’den Trabzon istikametine ilerleyen Yahya Gülgönül aniden yola çıkan bir ayıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen ayı olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü Gülgönül ve araçta bulunan bir şahsın yara almadan kurtulduğu kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırılarak alanda temizlik yapıldı. İlgili Haber Ünlü profesör espriyi patlattı! Aslan saldırısına uğrayan çiftçiye: Tam Kara Murat Aslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş