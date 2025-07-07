Aslan saldırısına uğrayan çiftçi ucuz kurtulmuş! Doktoru bile şoke oldu

Antalya'da aslan 'Zeus' tarafından ısırılan çiftçi Süleyman Kır, "Kafamı kaldırmamla üzerime çökmesi bir oldu. Boynunu sıkmasam o beni gırtlaklayacaktı" sözleriyle başına gelenleri anlattı. 'Kara Murat' lakabı takılan Kır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken doktorlar "Kulağındaki sıyrık bir miktar daha gitse felç kalabilirdi" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir hayvanat bahçesinden kaçan 'Zeus' isimli aslan kenti birbirine kattı. Türkiye gündemine oturan aslan, tarlada uyuyan Kır ailesine saldırmış, çiftçi Süleyman Kır, yaralanmıştı. Kaçan aslan saatler sonra bulunduğu yerde etkisiz hale getirilmişti.

Kır'ın Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisi sürerken, yaşadıklarını Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a da anlattı.

"BOYNUNU SIKMASAM O BENİ GIRTLAKLAYACAKTI"

Kır, "Sabaha karşı sivrisinek, haşereler vardı. Üzerimize battaniyeyi çektik. Hanım ‘Süleyman ayağımın ucuna bir şey değdi bir bak' dedi. Kafamı battaniyeden bir kaldırdım, kaldırmamla birlikte üzerime çöktü. Boğuştuk. Isırıyordu. Can havliyle ben de boğazına sarıldım. Etrafa bağırdım, hayvan boynundan tutunca 10 metre ileri gitti. Boynunu sıkmasam o beni gırtlaklayacaktı" dedi. Rektör Özkan da Süleyman Kır'ın aslanla yaptığı mücadeleye "Tam Kara Murat" diyerek esprili karşılık verdi.

"BİR MİKTAR DAHA GİTSE FELÇ KALABİLİRDİ"

Kır'ın 2 kulağında ciddi yaralar olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kulağındaki yaralar onarıldı. Vücudunun birkaç yerinde, karnında ve bacaklarında yaraları var. Ancak boynunda bir tam olmayan bir kırık mevcut. O anlamda da boynunda şu anda bir poları var, bir süre takip edilecek.

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Ameliyatlık değil, bir miktar daha gitse felç kalabilirdi. Ya da yüzündeki yaraları hemen gözünün üstünde bitmiş. O pençeler eğer gözüne gelmiş olsa gözünü kaybedebilirdi. Bu anlamda şanslıymış. Şu anda enfeksiyon tedavisi devam ediyor. Bir süre daha takip edilecek. Ama muhtemelen birkaç gün içinde sağ sağlıklı evine göndereceğimizi umut ediyorum" şeklinde konuştu.

KULAKLARINI NEREDEYSE KOPARACAKMIŞ

Kır'ın psikolojik olarak da çok iyi olduğunun altını çizen Özkan, "Koparmaya çok az kalmış aslında ama ona müdahale ettik. Şu anda kulakları sağlam. Muhtemelen hafta sonuna doğru çok ciddi bir komplikasyon olmazsa göndeririz. Kuduz ve boyun kırığı açısından şu anda takibi gerekecek.

Herhalde hafta sonu ya da hafta başı gibi taburcu etmeyi planlıyoruz. Çok şanslıymış, aslan saldırısı Türkiye'de hiç beklenen bir şey değil. Tabii ki yani hiç olağan bir şey değil.

Psikolojik olarak durumunda, Kara Murat dedik biz kendi aramızda. Çok cesurdu. Daha önce çobanlık da yapmış. Hakikaten doğayla ve hayvanlarla mücadeleyi bilen bir insan olduğu için bence mücadeleyi kazanmış" dedi.