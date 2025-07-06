Kaçak aslan sokakta dehşet saçtı! Bilanço artıyor

Pakistan’ın kalabalık bir caddesinde evden kaçan bir aslan ortalığı kana buladı! Güpegündüz bir kadına ve iki çocuğa saldıran vahşi hayvan dehşet saçtı. Olay yerinde büyük panik yaşanırken yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Pakistan'ın Lahor kentinde evden kaçan bir aslan, işlek bir caddede bir kadın ve iki çocuğa saldırdı. Polis, olayın Perşembe gecesi gerçekleştiğini ve saldırının güvenlik kameralarına yansıyan çarpıcı görüntülerle belgelendiğini duyurdu.

SOKAKTA PANİK ANLARI

Polis tarafından yayınlanan CCTV görüntülerinde, aslanın evinin etrafındaki bariyerlerden atlayarak doğrudan bir kadını takip ettiği görülüyor. Görüntülerde aslanın kadının sırtına atlayarak onu yere düşürdüğü anlar yer aldı.

Polis raporuna göre, aslan daha sonra kadının 5 ve 7 yaşındaki çocuklarına yönelerek kollarını ve yüzlerini pençeledi. Üç kişi de hastaneye kaldırıldı ancak durumlarının kritik olmadığı belirtildi.

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EV SAHİPLERİNİN TEPKİSİ ŞOK ETTİ

Olay sırasında babanın, evden dışarı fırlayan ev sahiplerinin yoldan geçenlere saldırıyı izlerken eğlendiklerini söylediği de rapora yansıdı.

Polis, saldırının ardından üç kişinin tutuklandığını açıkladı. Lahor Operasyonlar Genel Müfettiş Yardımcısı, "Şüpheliler aslanı da yanlarına alarak olay yerinden kaçtılar. 12 saat içinde yakalandılar" dedi.

11 aylık erkek aslan polis tarafından el konularak bir vahşi hayat parkına gönderildi. Park yetkilileri hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu iletti.

Aralık 2024'te Lahor'da bir başka aslan mahallesinden kaçarak paniğe neden olmuş, bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası eyalet yönetimi, büyük kedilerin satışı, yetiştirilmesi ve sahiplenilmesini düzenleyen yeni yasalar çıkarmıştı.

Yeni yasalar, sahiplerin yerleşim bölgelerinde yasaklı hayvanlar için özel ruhsat almalarını ve yetiştiricilerin yüksek kayıt ücretleri ödemesini şart koşuyor. Çiftliklerin en az 10 dönüm büyüklüğünde olması gerekiyor.

ÜLKEDE BÜYÜK KEDİLERE İLGİ SÜRÜYOR

Pakistan genelinde ithal edilen ve yerel olarak yetiştirilen büyük kediler, sahipleri için bir statü sembolü olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Pakistan Müslüman Ligi-Nawaz hükümeti, parti sembolü olan aslanların siyasi mitinglerde kullanılmasını yasakladı.

Aralık ayında Pakistanlı YouTube yıldızı Rajab Butt, düğününde hediye edilen bir aslan yavrusuyla gündeme gelmişti. Yetkililer sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçerek Butt'ı mahkemeye çıkardı. Butt, bir yıl boyunca hayvan hakları videoları yükleyeceğine söz vererek hapse girmekten kurtuldu.