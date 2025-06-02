Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Vahşi doğaya yaptığı yardımlarla tanınıyordu! İş insanı bir aslana yem oldu

Vahşi doğaya yaptığı yardımlarla tanınıyordu! İş insanı bir aslana yem oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Vahşi doğaya yaptığı yardımlarla tanınıyordu! İş insanı bir aslana yem oldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Namibya’nın başkenti Windhoek’in yakınlarındaki bir alanda, safari yapmaya giden Namibyalı iş adamının tuvaletini yapmak için çadırından ayrıldığı esnada bir aslan tarafından öldürüldüğü bildirildi. Korkunç olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise şoke etti.

Dehşete düşüren olay, Namibya’nın başkenti Windhoek’in yaklaşık 700 kilometre kuzeyindeki Kunene Bölgesi'nde yaşandı. 59 yaşındaki Namibyalı iş adamı Bernd Kebbel, bir grup arkadaşıyla birlikte kampa gitmişti.

DİŞİ ASLANA YEM OLDU

Turizm Bakanlığı yetkililerinin bildirdiğine göre, Kebbel'in eşi aracının üstüne kurdukları çadırda uyurken, Kebbel tuvalet ihtiyacını gidermek için dışarı çıktı. Bu esnada dişi bir aslan tarafından saldırıya uğrayan adam boynundan ısırılarak parçalara ayrıldı. 

Vahşi doğaya yaptığı yardımlarla tanınıyordu! İş insanı bir aslana yem oldu - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Kebbel'in olay sırasında maalesef hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz." dedi.

Namibya polis sözcüsü Immanuel Iiduwa ise olayla ilgili soruşturma kapsamında, diğer kampçıların hayvanı uzaklaştırmak için  çabaladığını ancak adamın kurtarılamadığını bildirdi.

Vahşi doğaya yaptığı yardımlarla tanınıyordu! İş insanı bir aslana yem oldu - 2. Resim

Kebbel, Namibya'da özellikle çöl aslanlarının korunması için yaptığı maddi katkılarla tanınan bir isimdi. Aslan uzmanı Izak Smit, aslanların korunması için yüklü miktarda paralar harcadığı için Kebbel'in adının yetişkin bir erkek aslana verildiğini belritti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Asansörde akılalmaz görüntü! Kabin kasetine tekme atarak kırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Büyükelçisi Barrack: PKK/YPG Yeni Suriye Ordusuna entegre olmak zorunda! - Dünya"PKK/YPG Yeni Suriye Ordusuna entegre olmak zorunda!"Fransa’da Türk gencine ırkçı kurşun! Ölümle burun buruna geldi - DünyaFransa’da Türk gencine ırkçı kurşun!Esad rejimi saklamış! ABD’li gazeteci Austin Tice’ın akıbeti 12 yıl sonra ortaya çıktı - DünyaEsad rejimi saklamış!Skandal sözler! ABD’li Senatör Gazze Yardım Filosu'nun vurulmasını istedi - DünyaABD’li Senatör Gazze Yardım Filosu'nun vurulmasını istediZelenskiy'den Avrupa'ya çarpıcı uyarı: Rusya bu yaz Belarus'tan saldırabilir! - Dünya"Rusya bu yaz Belarus'tan saldırabilir!"Etna Yanardağı yeniden patladı! Kırmızı alarm verildi - DünyaEtna Yanardağı yeniden patladı! Kırmızı alarm verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...