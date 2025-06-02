Vahşi doğaya yaptığı yardımlarla tanınıyordu! İş insanı bir aslana yem oldu

Namibya’nın başkenti Windhoek’in yakınlarındaki bir alanda, safari yapmaya giden Namibyalı iş adamının tuvaletini yapmak için çadırından ayrıldığı esnada bir aslan tarafından öldürüldüğü bildirildi. Korkunç olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise şoke etti.

Dehşete düşüren olay, Namibya’nın başkenti Windhoek’in yaklaşık 700 kilometre kuzeyindeki Kunene Bölgesi'nde yaşandı. 59 yaşındaki Namibyalı iş adamı Bernd Kebbel, bir grup arkadaşıyla birlikte kampa gitmişti.

DİŞİ ASLANA YEM OLDU

Turizm Bakanlığı yetkililerinin bildirdiğine göre, Kebbel'in eşi aracının üstüne kurdukları çadırda uyurken, Kebbel tuvalet ihtiyacını gidermek için dışarı çıktı. Bu esnada dişi bir aslan tarafından saldırıya uğrayan adam boynundan ısırılarak parçalara ayrıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Kebbel'in olay sırasında maalesef hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz." dedi.

Namibya polis sözcüsü Immanuel Iiduwa ise olayla ilgili soruşturma kapsamında, diğer kampçıların hayvanı uzaklaştırmak için çabaladığını ancak adamın kurtarılamadığını bildirdi.

Kebbel, Namibya'da özellikle çöl aslanlarının korunması için yaptığı maddi katkılarla tanınan bir isimdi. Aslan uzmanı Izak Smit, aslanların korunması için yüklü miktarda paralar harcadığı için Kebbel'in adının yetişkin bir erkek aslana verildiğini belritti.