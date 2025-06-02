Kıyıda oyun oynuyordu! Nehre düşen 9 yaşındaki kızdan acı haber

İngiltere’nin Thames Nehri yakınlarında kuzeniyle birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Bia isimli kız kayarak nehre düştü. Kısa süre içinde arama çalışmaları başlatılırken, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Kan donduran olay, İngiltere’nin Thames Nehri kıyısında gerçekleşti. Cuma günü kuzeniyle birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Bia, suya düşerek akıntıya kapıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarda bulunulmasının ardından harekete geçen cankurtaran ekipleri, saatler süren aramanın sonucunda küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Ceset kıyıya çıkartılırken, Bia’nın acılı ailesi kimlik tespiti yapmak için alana getirildi.

''BİZİ KONUŞAMAZ HALE GETİRDİ''

Romanyalı olduğu bildirilen kızın ailesi, derin bir üzüntü içinde olduklarını bildirerek, "Ah, bizi konuşamaz hale getirdi, Bia’nın önünde koca bir hayat vardı ancak Allah’ın kararlaştırdığı bir kaderi vardı. Cennete giden yol pürüzsüz."

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.