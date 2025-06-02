Ülkede arı alarmı! Kamyon devrildi, 250 milyon tanesi firar etti

ABD’nin Washington eyaletinde, 32 ton kovan ve 250 milyon bal arısını taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu arılar yola saçıldı. Saçılan arılar yetkililere saldırırken, şerif yardımcılarından bazıları arılardan kaçmak için devriye araçlarına sığındı.

Korkunç kaza, ABD’nin Washington eyaletinde Kanada sınırına yakın bir bölgede meydana geldi.

Yaklaşık 32 ton kovan ve 250 milyon arı taşıyan bir kamyon, sebebi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından bölgeye hem polis ekipleri hem de arıcılık uzmanları sevk edildi.

Kamyon şoförü kazada yara almazken, ekipler yola saçılan kovanları toplayarak olabildiğince fazla sayıda arıyı kurtarmaya çalıştı.

DEVRİYE ARAÇLARINA SIĞINDILAR

Kazanın ilerleyen saatlerinde bal arıları yoğun şekilde saldırıya geçerken, polis ekiplerinden bazıları arılardan kaçmak için devriye araçlarına sığındı.

Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarırken, arıların sakinleşmesi için yolun birkaç gün kapalı kalacağı bildirildi.