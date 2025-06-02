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Boğaz’da barış Karadeniz’de kaos! 'İstanbul Zirvesi' öncesi şok eden saldırı: Ukrayna’dan Rusya’ya Truva operasyonu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boğaz’da barış Karadeniz’de kaos! &#039;İstanbul Zirvesi&#039; öncesi şok eden saldırı: Ukrayna’dan Rusya’ya Truva operasyonu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna bugün üçüncü defa bir araya gelecek. Zirve öncesi Ukrayna, beklenmedik bir saldırı gerçekleştirdi. Kargo kamyonlarına gizlenerek Rus topraklarına sokulan kamikaze drone’lar, stratejik askerî üslerdeki uçakları hedef aldı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana çatışmaların yayılmaması ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için aktif diplomasi yürüten Ankara, bir defa daha elini taşın altına koydu. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Vatikan’da buluşun” teklifini reddeden Rusya, müzakere heyetini İstanbul’a yolladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un liderlik edeceği heyeti onayladı. Dışişleri Bakanlığı, tarafların bugün 13.00’te Çırağan Sarayı’nda buluşacağını açıkladı. 

Bu arada, Ukrayna ordusu, Rusya’nın 5 hava üssünü drone’larla hedef aldı. “Pavutini” (Örümcek Ağı) adıyla “özel operasyon” düzenlediklerini açıklayan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), A-50, Tu-95 ile Tu-22M3 dâhil 40’tan fazla uçağa ağır hasar verdiklerini ve Rusya’yı 7 milyar dolar zarara uğrattıklarını bildirdi. Bu saldırı için 1,5 yıldır hazırlık yapıldığı aktarıldı. Zelenskiy “Operasyonumuz şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak. Rusya’nın savaşı sona erdirme ihtiyacını hissetmesi için her şeyi yapıyoruz” yorumunda bulundu.

Boğaz’da barış Karadeniz’de kaos! 'İstanbul Zirvesi' öncesi şok eden saldırı: Ukrayna’dan Rusya’ya Truva operasyonu - 1. Resim

DRONE’LARI RUSYA’YA BÖYLE TAŞIMIŞLAR

Ukrayna’nın Rusya’nın Stratejik Hava Kuvvetlerinin büyük bölümünü yok eden FPV tipi insansız hava araçlarını modifiye edilmiş kargo kamyonlarının gizli bölümlerinde ülkeye soktuğu açıklandı. Tır, askerî üssün yakınlarına geldiği sırada aracın tavanı açıldı ve drone’lar havalanarak Rus üslerindeki uçakları imha etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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