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Antalya'da 'aslan' korkusu: 1 kişi yaralandı, gece sirenler çaldı! "Evden çıkmayın"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Manavgat, Yaralı, Siren, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manavgat'ta hayvan parkında 'Zeus' isimli erkek aslan sabaha karşı kafesinden kaçtı. Aslan tarlada çalışan bir çiftçiyi yaralarken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı, vatandaşlar uyarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki hayvan parkı ilçeyi ayağa kaldırdı. Kara yoluna yakın yerde konumlanan özel parkta 'Zeus' adındaki aslan sabaha karşı kaçtı. 

Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan Süleyman Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı.

Antalya'da 'aslan' korkusu: 1 kişi yaralandı, gece sirenler çaldı!

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

NASIL KAÇTIĞI BİLİNMİYOR

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş,  hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi. Ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Karataş, "Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Antalya'da 'aslan' korkusu: 1 kişi yaralandı, gece sirenler çaldı!

ASLANI KAYDA ALDI 

Öte yandan, Bilal Faruk Zeybek isimli genç evlerinin yakınındaki otluk alanda çıkarak, uzaklaşan aslanı cep telefonuyla görüntüledi.

GECE SİREN ÇALINDI

Zeybek, gazetecilere, saat 03.30 civarında siren sesi duyduğunu, dışarı çıktığında polislerin arama yaptığını gördüğünü ve kafesten aslanın kaçtığını öğrendiğini söyledi.

Polislerin kendilerine evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Zeybek, "Otların içinde aslanı yatar pozisyonda, başını kaldırırken gördüm. Videoya aldım. Aslanı görünce çok korktum" dedi.

Öte yandan, hayvan parkında yaklaşık 30 aslan bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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