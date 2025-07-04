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Manavgat Belediyesi'ne operasyon! Başkan Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediyenin etrafında çok sayıda çevik kuvvet ekibi olduğu, belediye içerisinde organize ve mali şube ekiplerinin incelemeler yaptığı belirtildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında operasyona dair konuştu.

CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için gözaltı kararı verildi. Suçlamalar arasında yolsuzluk, rüşvetve ihaleye fesat karıştırma var.

"ORGANİZE VE MALİ ŞUBE EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR"

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında operasyonun detaylarına dair açıklama yaptı. Eski CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, "CHP'li Manavgat Belediye Başkanı öğlen saatlerine doğru gözaltına alındı, 4 çalışma arkadaşıyla birlikte. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi var. Belediyenin etrafını sarmış vaziyetteler. İçeride organize ve mali şube ekipleri incelemeler yapılıyor. Bazı bilgisayar ve evraklar inceleniyor. Muhtemelen bazı dijital belgeler alınacak. CHP il yöneticileri ve bölgedeki bazı milletvekilleri yola çıktı. Suçlamaya dair bilgi gelmemiş, elde henüz veri yok. Antalya'da bazı başka belediyelerin de soruşturmaya uğradığı bazı siyasetçiler tarafından dile getiriliyor. Antalya'daki siyasi dostlar bu sürecin kulaklarına geldiğini ifade etmişlerdi" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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