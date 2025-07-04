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CHP'nin Kurultay Davası'nda 2. görevsizlik kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığında oy kullandırıldığı' iddialarına ilişin açılan davada mahkeme ikinci kez "görevsizlik" kararı verdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada, mahkeme ikinci kez "görevsizlik" kararı verdi. Görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Mahkeme, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı incelemiş ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetmişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi de yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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