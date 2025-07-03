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CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası polis harekete geçmişti! Tutuklu sayısı 13'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Saraçhane Meydanı’nda 1 Temmuz’daki mitingin ardından düzenlenen eylemlerde polisle çatışan 42 kişiden 34’ü gözaltına alındı. 13 kişi ise “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” ve diğer suçlardan tutuklandı.

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından yaklaşık 500 kişilik öğrenci grubu, dağılmayarak eylemlerine devam etmişti.

Park içerisinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hattına cam şişe, taş gibi çeşitli maddeler atan, polisler tarafından tutulan kalkanlara yüklenme yapan ve çeşitli sloganlar atan grup, alandan ayrılmaları yönünde uyarılar yapılmasına rağmen eylemlerine devam etmişti.

CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası polis harekete geçmişti! Tutuklu sayısı 13'e yükseldi - 1. Resim

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başlatılan soruşturma kapsamında eylemlerine devam eden şüphelilerden 34'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen mitingin ardından gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

TUTUKLU SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 7'sinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 19 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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